Quanto vale la Supercoppa? I guadagni di Juventus e Napoli

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) per il match in programma alle 21 al Mapei Stadium Come riferito da Repubblica, nella passata edizione dellaa Riyade Lazio si sarebbero messe in tasca un totale di 5,8 milioni di euro, dato che le spese per l’allestimento dell’evento erano comunque a carico degli organizzatori. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Per questa stagione l’Arabia Saudita avrebbe fatto sapere di non essere interessata a ospitare l’incontro, vista l’impossibilità di accogliere i tifosi allo stadio. Da qui il ritorno in Italia, per un match che dovrebbe portare ai club circa 2,6 milioni in totale, meno della metà rispetto al 2019. Leggi su Calcionews24.com