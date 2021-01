Paura a Roma, venti scippi in due settimane: chi è lo straniero che seminava panico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Due scippi al giorno, almeno venti le vittime derubate in due settimane. A seminare il terrore fra i residenti dei quartieri del Municipio Montesacro un 30enne, cittadino bosniaco. E’ in arresto dopo una lunga caccia. Da tempo i gruppi Fb avevano segnalato episodi quotidiani. Finalmente ad incastrarlo, come riporta Roma today uno scooter rubato e la refurtiva di uno degli ultimi colpi a Città Giardino. Dimorava in un nella vicina Vigne Nuove. Dall’inizio dell’anno seminava panico Ma andiamo per ordine. I primi scippi risalgono allo scorso 4 gennaio quando una prima vittima si è presentata nella caserma di via Vaglia denunciando di essere stata scippata della borsa da un ragazzo a bordo di uno scooter. Il bandito l’aveva sorpresa da dietro salendo con il mezzo a due ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dueal giorno, almenole vittime derubate in due. A seminare il terrore fra i residenti dei quartieri del Municipio Montesacro un 30enne, cittadino bosniaco. E’ in arresto dopo una lunga caccia. Da tempo i gruppi Fb avevano segnalato episodi quotidiani. Finalmente ad incastrarlo, come riportatoday uno scooter rubato e la refurtiva di uno degli ultimi colpi a Città Giardino. Dimorava in un nella vicina Vigne Nuove. Dall’inizio dell’annoMa andiamo per ordine. I primirisalgono allo scorso 4 gennaio quando una prima vittima si è presentata nella caserma di via Vaglia denunciando di essere stata scippata della borsa da un ragazzo a bordo di uno scooter. Il bandito l’aveva sorpresa da dietro salendo con il mezzo a due ...

Z3r0Rules : RT @SecolodItalia1: Paura a Roma, venti scippi in due settimane: chi è lo straniero che seminava panico - SecolodItalia1 : Paura a Roma, venti scippi in due settimane: chi è lo straniero che seminava panico - Darkmind4ever : RT @gbarbacetto: Ho sentito in tv che le Olimpiadi di Roma sarebbero state bloccate dai 5stelle per paura di corruzioni e ruberie. No: a bl… - Marco77018284 : @VPanatta Infatti, troppo intelligente, speriamo veramente di no, se no la roma farebbe paura seriamente - AgnelliBianca : RT @RaiTre: 'Da otto mesi per me la paura è blu.' @AndreaDelogu #RicomincioDaRai3 con @stefanomassini e Andrea Delogu dal @TeatroSistina d… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Paura a Roma, venti scippi in due settimane: chi è lo straniero che seminava... Il Secolo d'Italia Il catanese che sparò a Palmiro Togliatti: «C'era pericolo del comunismo, non sono pentito»

Antonio Pallante il 14 luglio del '48 tentò di uccidere il segretario del PCI: «Chiesi perdono a Dio e poi agii» ...

Roma- Due furti al giorno tra scooter e borse: arrestato ladro seriale di origini bosniache

Due scippi al giorno, almeno venti le vittime derubate in due settimane. A seminare il terrore fra i residenti dei quartieri del Municipio Montesacro un 30enne, cittadino bosniaco, scovato dai carabin ...

Antonio Pallante il 14 luglio del '48 tentò di uccidere il segretario del PCI: «Chiesi perdono a Dio e poi agii» ...Due scippi al giorno, almeno venti le vittime derubate in due settimane. A seminare il terrore fra i residenti dei quartieri del Municipio Montesacro un 30enne, cittadino bosniaco, scovato dai carabin ...