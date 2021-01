Parcheggio ospedale Papa Giovanni Le tariffe rimangono inalterate

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo un confronto tra sindacati Provincia di Bergamo. Per la società che lo gestisce nel 2020 una perdita del 43% dei ricavi, convenzione allungata fino al 2046.

andrea_xtr : @Cesare14931834 @La_manina__ @NathanNever7 È propaganda armare un casino su una bozza di un documento da consegnare… - EffimeraAlkimia : RT @C_Carlotta_C: parcheggio dei dipendenti dell'ospedale pieno zeppo di mascherine buttate a terra, siamo delle bestie. - EleuteriaTheory : RT @C_Carlotta_C: parcheggio dei dipendenti dell'ospedale pieno zeppo di mascherine buttate a terra, siamo delle bestie. - C_Carlotta_C : parcheggio dei dipendenti dell'ospedale pieno zeppo di mascherine buttate a terra, siamo delle bestie. - autocostruttore : Rieti, violenza sessuale. Arresto un nigeriano, ha aggredito donna nel parcheggio dell'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Parcheggio ospedale

All'ospedale Mazzini di Teramo non è più possibile accedere al parcheggio antistante il primo lotto, dove erano stati creati stalli per le donne in gravidanza.Via l'ospedale da campo dela Croce Rossa Italiana, al suo posto sorgerà una struttura che ospiterà 12 posti di terapia intensiva. Sabato la tensostruttura che sorgeva ...