“Mi hanno sfrattato | perderò la piadineria” Altro che ristori di Conte | stanno cancellando l’Italia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ecco il risultato delle politiche messe in campo da questo governo.parlato di casse integrazioni pagate, dielargiti, di misure che per la loro portata avrebbero (secondo loro) dovuto ricevere il primato; il giornale.it riprende le esatte parole che sono state narcisisticamente pronunciate dal premier: “È il più grande intervento mai varato nella storia della Repubblica“, diceva riferendosi alla poderosa potenza di fuoco. Eppure lo scempio, giorno dopo giorno, continua. Il Resto del Carlino, oggi (giovedì 20 gennaio) dà la notizia dell’ennesimo imprenditore portato al fallimento. “Dopo 15 anni di attività, il titolare di unadi Riccione ha ricevuto lo sfratto perchè non ha potuto pagare l’affitto degli ultimi due mesi”. Questo non è uno dei pochi casi fantasma agli occhi del governo. Come sottolinea il ...

JulietTweeting : Le amo troppo ??????? Capito @SimoGianlorenzi ? Ti hanno sfrattato! Ahahahahahah #prelemi #sovip - FlaviaDC4 : RT @Gioiaste1: @AmiciSondaggi Stefy si era addormentata nel letto con Dayane e Tommaso ha preso il posto di Pier nel letto con Croccantino.… - Gioiaste1 : @AmiciSondaggi Stefy si era addormentata nel letto con Dayane e Tommaso ha preso il posto di Pier nel letto con Cro… - JulietTweeting : @belmakeup17 Perché Dayane ha detto che voleva dormire con Carlotta e le altre, quindi hanno 'sfrattato' Rosi - minigio20 : @Valenti35237975 Tommy e Stefy erano ubriachi a merda e sono andati in stanza arancione che ha il bagno e hanno poi… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno sfrattato

il Resto del Carlino

Un primo corteo, nella tarda mattinata di ieri, per le vie di Porta Palazzo. Un secondo, la sera, per le strade di Aurora ...Joe Biden non aveva ancora prestato giuramento come 46esimo presidente degli Stati Uniti che s’era già attrezzato per liquidare l’eredità legislativa di Donald Trump: in realtà, poca cosa. A conti fat ...