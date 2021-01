Meteo Italia al 4 Febbraio, ecco i “giorni della merla”, i più freddi dell’anno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni I giorni della merla, gli ultimi di gennaio, potrebbero condurci a cambiamenti Meteo climatici importanti. Prima, come detto, avremo una dinamicità atmosferica importante, l’Italia si troverà al confine tra il possente Anticiclone delle Azzorre e un’ampia struttura depressionaria collocata tra l’Europa centro settentrionale e il nord Atlantico. Un posizionamento che incentiverà un’alternanza tra momenti di bel tempo e rapide perturbazioni, associate a discreti raffreddamenti e forti venti occidentali. Questa dinamicità è riconducibile a una ridistribuzione barica che sta avvenendo in questi giorni e che trae origine da quanto accaduto al Vortice Polare. Per quanto riguarda i giorni ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15, gli ultimi di gennaio, potrebbero condurci a cambiamenticlimatici importanti. Prima, come detto, avremo una dinamicità atmosferica importante, l’si troverà al confine tra il possente Anticiclone delle Azzorre e un’ampia struttura depressionaria collocata tra l’Europa centro settentrionale e il nord Atlantico. Un posizionamento che incentiverà un’alternanza tra momenti di bel tempo e rapide perturbazioni, associate a discreti raffreddamenti e forti venti occidentali. Questa dinamicità è riconducibile a una ridistribuzione barica che sta avvenendo in questie che trae origine da quanto accaduto al Vortice Polare. Per quanto riguarda i...

