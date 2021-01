Le prime vaccinazioni nel Lazio sono sospese a partire dal 21 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Le prime vaccinazioni saranno sospese da giovedì 21 gennaio fino a nuovo ordine. Lo ha deciso la Regione Lazio che ha inviato a Usl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ircss la comunicazione che la somministrazione delle prime dosi di vaccino a qualunque categoria di popoLazione dovtà essere interrotta sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose. La decisione è stata presa a fronte della riduzione delle dosi di vaccino anti covid consegnate da Pfizer. "In merito alla programmazione della vaccinazione per gli ultraottantenni - si legge ancora - verranno fornite ulteriori indicazioni alle strutture di indirizzo non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - Lesarannoda giovedì 21fino a nuovo ordine. Lo ha deciso la Regioneche ha inviato a Usl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e Ircss la comunicazione che la somministrazione delledosi di vaccino a qualunque categoria di popone dovtà essere interrotta sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose. La decisione è stata presa a fronte della riduzione delle dosi di vaccino anti covid consegnate da Pfizer. "In merito alla programmazione della vaccinazione per gli ultraottantenni - si legge ancora - verranno fornite ulteriori indicazioni alle strutture di indirizzo non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura ...

Avvenire_Nei : In Giordania al via le vaccinazioni (prime al mondo) nei campi profughi - EdicolaElbana : La tabella delle prime vaccinazioni Elbane a cura del Comitato Elba Salute - ritascavone : RT @michelegiorgio2: Le prime 5000 dosi dello Sputnik V arriveranno solo nei prossimi giorni. I vaccini costano troppo per le finanze dell'… - fedeoli76 : RT @michelegiorgio2: Le prime 5000 dosi dello Sputnik V arriveranno solo nei prossimi giorni. I vaccini costano troppo per le finanze dell'… - Agenzia_Italia : Le prime vaccinazioni nel lazio sono sospese a partire dal 21 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : prime vaccinazioni Le prime vaccinazioni nel Lazio sono sospese a partire dal 21 gennaio AGI - Agenzia Italia Vaccini Covid in Italia, a che punto siamo: i dati regione per regione

In coda alla classifica ci sono invece Abruzzo (59,6%), Molise (58,9%) e Calabria (52,3%) Le Regioni con la percentuale più alta di somministrazioni sul totale di dosi ricevute sono la Provincia di Bo ...

Milano, arrivati un terzo dei vaccini: "Una settimana di richiami garantita, dopo andiamo in crisi"

Dopo l'annuncio di Pfizer dei ritardi nella consegna delle dosi vaccinali, l'Italia sta riorganizzando il programma delle vaccinazioni: in questi giorni entra nel vivo la fase dei richiami per chi si ...

In coda alla classifica ci sono invece Abruzzo (59,6%), Molise (58,9%) e Calabria (52,3%) Le Regioni con la percentuale più alta di somministrazioni sul totale di dosi ricevute sono la Provincia di Bo ...Dopo l'annuncio di Pfizer dei ritardi nella consegna delle dosi vaccinali, l'Italia sta riorganizzando il programma delle vaccinazioni: in questi giorni entra nel vivo la fase dei richiami per chi si ...