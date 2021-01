La lista della discordia Conte/Renzi. I 30 commissari per 59 opere (DOCUMENTO) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, ma anche l’ex ad di Rfi Maurizio Gentile e quello attuale della società Vera Fiorani. E poi altri dirigenti delle due società e ancora esperti e figure apicali del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Sono i trenta commissari straordinari che il Governo ha scelto per realizzare o completare 59 opere pubbliche considerate strategiche: strade, ferrovie, dighe, porti e caserme. Dalla statale 106 Jonica alla metro C di Roma. Huffpost è in grado di pubblicare in esclusiva la lista che il presidente Giuseppe Conte ha inviato al Parlamento per raccogliere il parere delle commissioni competenti in materia. Una lista che non è solo un elenco di nomi, ma che ha anche un valore politico perché lo sblocco dei cantieri è stato uno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini, ma anche l’ex ad di Rfi Maurizio Gentile e quello attualesocietà Vera Fiorani. E poi altri dirigenti delle due società e ancora esperti e figure apicali del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Sono i trentastraordinari che il Governo ha scelto per realizzare o completare 59pubbliche considerate strategiche: strade, ferrovie, dighe, porti e caserme. Dalla statale 106 Jonica alla metro C di Roma. Huffpost è in grado di pubblicare in esclusiva lache il presidente Giuseppeha inviato al Parlamento per raccogliere il parere delle commissioni competenti in materia. Unache non è solo un elenco di nomi, ma che ha anche un valore politico perché lo sblocco dei cantieri è stato uno ...

Una lista che non è solo un elenco di nomi, ma che ha anche un valore politico perché lo sblocco dei cantieri è stato uno punti di attrito più forti tra il premier e i renziani. Il decreto Semplificaz ...

