I tagli di capelli corti da uomo di tendenza per il 2021

I tagli capelli uomo per il 2021 sono classici ma con una punta di rivoluzione. È come se si tornasse indietro nel tempo, all'epoca del punk-rock e del grunge: si vuole osare restando discreti, anche tra le mura di casa e lontani dal barbiere di fiducia. Il vero tormentone è il mullet: corto e da business man davanti, lungo e pazzerello dietro. Il primo a cedere è stato Zac Efron, ora la lista si sta espandendo e l'hair cut di Troye Sivan sta letteralmente spopolando. Grandi soddisfazioni le regalano anche gli undercut moderni, meglio se ben sfumati lateralmente. E ancora meglio se con un mini mohawk al centro, ovvero un'impercettibile cresta, come le indossava Jared Leto negli anni Duemila e oggi Zayn. Ovvero: rigorosamente di un colore in contrasto con quello dei capelli naturali, come il platino o ...

Undercut moderni ma non solo. C'è voglia di grunge e di trasgressione anni Ottanta, come hanno già dimostrato il mullet e i look sfumati I tagli capelli uomo per il 2021 sono classici ma con una punta ...

