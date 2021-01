Hockey pista, Serie A1: nel recupero della 4a giornata, Grosseto passa nettamente a Scandiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un nuovo recupero completato e un nuovo risultato in archivio per la Serie A1 di Hockey pista, che in questo mercoledì 20 gennaio ha visto affrontarsi Scandiano e Grosseto, in un match relativo alla 4a giornata della stagione regolare 2020/2021, giunta invece complessivamente al suo 14esimo turno. A imporsi – fra l’altro in maniera netta – sono stati i toscani, capaci di chiudere la pratica in trasferta col rotondissimo punteggio di 0-8, trascinati dalla tripletta di Saavedra e dalla doppietta di Fantozzi. Con questi tre punti, il Grosseto sale a quota 15 punti in classifica (in undicesima posizione) mentre lo Scandiano rimane fermo a 5 (in tredicesima piazza). La Serie A1 invece tornerà a disputarsi ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un nuovocompletato e un nuovo risultato in archivio per laA1 di, che in questo mercoledì 20 gennaio ha visto affrontarsi, in un match relativo alla 4astagione regolare 2020/2021, giunta invece complessivamente al suo 14esimo turno. A imporsi – fra l’altro in maniera netta – sono stati i toscani, capaci di chiudere la pratica in trasferta col rotondissimo punteggio di 0-8, trascinati dalla tripletta di Saavedra e dalla doppietta di Fantozzi. Con questi tre punti, ilsale a quota 15 punti in classifica (in undicesima posizione) mentre lorimane fermo a 5 (in tredicesima piazza). LaA1 invece tornerà a disputarsi ...

Engas Hockey Vercelli spazza via anche Azzurra Novara per 1-8

Derby delle risaie senza storia al Pala Dal Lago: Engas Hockey Vercelli si impone per 8 reti a 1 sull’Azzurra Novara. I vercellesi non concedono alcun appiglio agli avversari, con una prestazione soli ...

