Governo, Orfini: “I numeri di ieri non bastano per avere una maggioranza stabile fino al 2023, è necessario allargarla” – Video (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “ieri è stata respinta un’operazione che voleva far cadere il Governo, adesso il problema è come si ricostruisce una maggioranza, perché quella emersa ieri non è una maggioranza stabile, non è una maggioranza assoluta e non è sufficiente a finire la legislatura con un Governo solido”. Così Matteo Orfini commenta il voto di ieri in Senato e lo stato dell’arte nel Governo Conte. “Spero che ora tutti comprendano che prima di un problema politico c’è un problema artimetico, cioè che i numeri non ci sono nella misura che servirebbero per garantire stabilità al Paese e che quindi si superino queste fasi muscolari e di divisioni e si torni a ragionare insieme. È un bene per questo Paese se il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “è stata respinta un’operazione che voleva far cadere il, adesso il problema è come si ricostruisce una, perché quella emersanon è una, non è unaassoluta e non è sufficiente a finire la legislatura con unsolido”. Così Matteocommenta il voto diin Senato e lo stato dell’arte nelConte. “Spero che ora tutti comprendano che prima di un problema politico c’è un problema artimetico, cioè che inon ci sono nella misura che servirebbero per garantire stabilità al Paese e che quindi si superino queste fasi muscolari e di divisioni e si torni a ragionare insieme. È un bene per questo Paese se il ...

Nella maggioranza cresce il pessimismo. Orfini (Pd): la pistola delle elezioni anticipate è caricata ad acqua Davanti alla toilette della Camera, adiacente al corridoio dei passi perduti, Enrico Borgh ...

Governo, Orfini (Pd): “Dopo fiducia, serve maggioranza stabile. Stop a Renzi? Sconsiglio uso del ‘mai”. Tajani: “Da Fi nessun soccorso”

Dopo l’appello lanciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’Aula di Montecitorio per il voto di fiducia alla Camera, è soprattutto tra centristi e Forza Italia, oltre che dentro gli ind ...

