**Governo: Delrio, 'quadro fragile, necessita di essere rafforzato'** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un primo passo ma siamo consapevoli che il quadro è fragile in questo momento e che necessita di essere rafforzato". Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un primo passo ma siamo consapevoli che ilin questo momento e chedi". Così il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano

graziano_delrio : Oggi è il giorno della chiarezza. Abbiamo bisogno di un governo non per sopravvivere, ma per dare stabilità e rispo… - graziano_delrio : Lavoriamo al rilancio dell'azione di governo, a un patto di legislatura per affrontare i nodi, con il dialogo e il… - graziano_delrio : Il paese vive una condizione di emergenza e difficoltà e certo non ha bisogno di una crisi di governo. Si deve disc…