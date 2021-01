Duncan: “Sono nel posto giusto. Darò il massimo per onorare questa maglia” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attraverso un’intervista sul sito ufficiale del Cagliari, il nuovo arrivo, Alfred Duncan si è presentato ai tifosi: “Il Cagliari? Mi ha fatto sentire di nuovo importante. Sono arrivato nel posto giusto”. Sulla scelta di Cagliari: “Oltre al mister, che conoscevo già dai tempi del Sassuolo, sulla mia decisione hanno influito altre componenti: mi hanno voluto fortemente il Presidente, il Direttore sportivo, anche i compagni di squadra. Tutto questo mi ha dato una spinta in più: mi hanno fatto sentire importante, era ciò di cui avevo bisogno”. Sulla voglia di riscatto: “Negli ultimi mesi non ho giocato tanto e un po’ ne ho sofferto: ora ho voglia di riscatto, di ricominciare a divertirmi facendo quello che mi piace di più. Lavorare con mister Di Francesco, un allenatore che conosce i miei pregi e i difetti, mi aiuterà a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attraverso un’intervista sul sito ufficiale del Cagliari, il nuovo arrivo, Alfredsi è presentato ai tifosi: “Il Cagliari? Mi ha fatto sentire di nuovo importante.arrivato nel”. Sulla scelta di Cagliari: “Oltre al mister, che conoscevo già dai tempi del Sassuolo, sulla mia decisione hanno influito altre componenti: mi hanno voluto fortemente il Presidente, il Direttore sportivo, anche i compagni di squadra. Tutto questo mi ha dato una spinta in più: mi hanno fatto sentire importante, era ciò di cui avevo bisogno”. Sulla voglia di riscatto: “Negli ultimi mesi non ho giocato tanto e un po’ ne ho sofferto: ora ho voglia di riscatto, di ricominciare a divertirmi facendo quello che mi piace di più. Lavorare con mister Di Francesco, un allenatore che conosce i miei pregi e i difetti, mi aiuterà a ...

