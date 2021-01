Bufera su Armando Incarnato | sta prendendo in giro la redazione di Uomini e Donne?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di, si è parlato a lungo del triangolo venutosi a creare con protagonisti, storico cavaliere del trono over, Nicole, la dama che sta frequentando, e Carlo, il suo “rivale”, visto che anche lui è uscito con Carla. Interrogata da Maria De Filippi la dama ha dichiarato di essere frenata proprio con. Questo a causa della differenza d’età, visto che Nicole è più grande dell’uomo di quasi dieci anni. Ma il cavaliere non ci sta e si arrabbia al punto da destare i sospetti di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gli opinionisti, infatti, sono convinti che tra lui e Nicole ci sia stato più di un bacio e che per questosia così geloso. Lui però nega decisamente e subito dopo ha litigato di nuovo con Aurora ...