Antitrust multa alcuni fornitori luce e gas per rigetto domande prescrizione fatture (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’Antitrust ha sanzionato alcune società che erogano i servizi di luce e gas per “l’ingiustificato” rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori. E così, a chiusura dei procedimenti istruttori, l’Authority ha irrogato una multa di 12,5 milioni di euro alle società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e luce. La Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto la possibilità, per i consumatori, di eccepire la prescrizione biennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi di luce e gas pluriennali fatturati ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – L’ha sanzionato alcune società che erogano i servizi die gas per “l’ingiustificato”delle istanze dibiennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori. E così, a chiusura dei procedimenti istruttori, l’Authority ha irrogato unadi 12,5 milioni di euro alle società Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale (SEN) ed Eni gas e. La Legge di Bilancio 2018 aveva introdotto la possibilità, per i consumatori, di eccepire labiennale dei crediti vantati dagli operatori del settore energetico in relazione ai consumi die gas pluriennali fatturati ...

