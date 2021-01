A2A, Mazzoncini: “Investimenti per circa 400 milioni in M&A per sviluppo rinnovabili” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Piano da 16 miliardi di A2A punta sull’innovazione e sulla diversificazione, prevedendo un aumento delle energie rinnovabili a 5,7 GW, grazie a oltre 4 miliardi di Investimenti ed acquisizioni. “Dei 4,1 miliardi di Investimenti previsti nelle rinnovabili il 12% è per l’M&A, significa poco più di 400 milioni di euro“, ha sottolineato l’Amministratore delegato Renato Mazzoncini,. Il Gruppo – ha detto – intende “investire questi soldi in piattaforme di sviluppo” con “l’obiettivo di avere buona remunerazione”. Investire in piattaforme di sviluppo significa realizzare impianti greenfield e quindi selezionare società che hanno già la capacità ingegneristica, che hanno già individuato le aree e le pipeline di progetti per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Piano da 16 miliardi di A2A punta sull’innovazione e sulla diversificazione, prevedendo un aumento delle energiea 5,7 GW, grazie a oltre 4 miliardi died acquisizioni. “Dei 4,1 miliardi diprevisti nelleil 12% è per l’M&A, significa poco più di 400di euro“, ha sottolineato l’Amministratore delegato Renato,. Il Gruppo – ha detto – intende “investire questi soldi in piattaforme di” con “l’obiettivo di avere buona remunerazione”. Investire in piattaforme disignifica realizzare impianti greenfield e quindi selezionare società che hanno già la capacità ingegneristica, che hanno già individuato le aree e le pipeline di progetti per ...

