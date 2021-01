Voragine Ospedale del Mare, la Procura toglie sigilli: al via i lavori per ripristinare i riscaldamenti (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tolti oggi i sigilli alla Voragine, apertasi all’alba del 9 gennaio scorso, nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli. Il “dissequestro” ora potrà permettere così all’Asl Napoli 1 di ripristinare il flusso di acqua calda e riscaldamento al servizio dei reparti, interessati dalle assenze dei servizi in relazione ai danni causati alla Voragine. Ma per tornare al regime ordinario ci vorranno almeno sette giorni. Questo il tempo indicato dall’Asl napoletana per portar a conclusione il cronoprogramma dei lavori per il ripristino dei servizi di riscaldamento negati oggi in alcuni reparti del nosocomio più all’avanguardia dell’intera Regione. Le azioni, dopo il via libera della Procura, prevedono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tolti oggi ialla, apertasi all’alba del 9 gennaio scorso, nel parcheggio dell’deldi Ponticelli a Napoli. Il “dissequestro” ora potrà permettere così all’Asl Napoli 1 diil flusso di acqua calda e riscaldamento al servizio dei reparti, interessati dalle assenze dei servizi in relazione ai danni causati alla. Ma per tornare al regime ordinario ci vorranno almeno sette giorni. Questo il tempo indicato dall’Asl napoletana per portar a conclusione il cronoprogramma deiper il ripristino dei servizi di riscaldamento negati oggi in alcuni reparti del nosocomio più all’avanguardia dell’intera Regione. Le azioni, dopo il via libera della, prevedono ...

sudreporter : #Napoli, Ospedale del mare 10 giorni dopo la voragine: 'niente acqua e riscaldamento, Asl pensa a staccare numeri p… - Ossmeteobargone : RT @giornaleprociv: #Voragine all'ospedale a Napoli: dissequestro temporaneo per garantire i lavori ?? - giornaleprociv : #Voragine all'ospedale a Napoli: dissequestro temporaneo per garantire i lavori ?? - Notiziedi_it : Napoli, Ospedale del Mare al gelo dopo la voragine: la Procura dissequestra l’area per 10 giorni - Notiziedi_it : Ospedale del Mare senza acqua calda e riscaldamento dopo il crollo: la Procura dissequestra la voragine -