Vincenzo De Luca: "Parole di Letizia Moratti sui vaccini a un passo dalla barbarie" (Di martedì 19 gennaio 2021) Non si è ancora insediata nel ruolo di assessore al welfare in Lombardia, ma Letizia Moratti è subito finita nel mirino della critica per le sue affermazioni circa una possibile correlazione tra numero di vaccini disponibili per le regioni e Pil di queste. Da più fronti sono arrivate forti critiche, l'ultimo in ordine di tempo è il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l'uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie. La signora Moratti è persona intelligente ...

