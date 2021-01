Un ex giocatore di Verona e Spezia è stato condannato a 2 anni di carcere per un video porno (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tribunale penale numero 3 di San Sebastián ha condannato l’ex giocatore di Verona e Spezia Antonio Luna e il suo compagno all’Eibar Sergi Enrich (che ancora milita nella squadra spagnola) a due anni di carcere per la diffusione di un video porno. Il tribunale ha assolto Eddy Silvestre, accusato di aver materialmente diffuso il video dopo averlo ricevuto dagli altri due imputati. Secondo IUSPORT, Enrich e Luna sono stati ritenuti colpevoli del reato di scoperta e divulgazione di segreti e dati personali. Luna arrivò a Verona nell’agosto 2014, ma ci restò solo pochi mesi senza accumulare nemmeno una presenza prima di passare in prestito allo Spezia. Dopo la sua esperienza nella serie B italiana fu ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Il tribunale penale numero 3 di San Sebastián hal’exdiAntonio Luna e il suo compagno all’Eibar Sergi Enrich (che ancora milita nella squadra spagnola) a duediper la diffusione di un. Il tribunale ha assolto Eddy Silvestre, accusato di aver materialmente diffuso ildopo averlo ricevuto dagli altri due imputati. Secondo IUSPORT, Enrich e Luna sono stati ritenuti colpevoli del reato di scoperta e divulgazione di segreti e dati personali. Luna arrivò anell’agosto 2014, ma ci restò solo pochi mesi senza accumulare nemmeno una presenza prima di passare in prestito allo. Dopo la sua esperienza nella serie B italiana fu ...

