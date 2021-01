UFFICIALE – Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan | il comunicato

(Di martedì 19 gennaio 2021) Marioè undel: l’attaccante croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione Marioè undel. È arrivato pochi minuti fa ilda parte del club rossonero. «ACcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžuki?. L’attaccante croato ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva. Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986, Mario Mandžuki? ha vestito le maglie di NK Marsonia, NK Zagabria e GNK Dinamo Zagabria. Nell’estate 2010 si è trasferito in Germania, prima al VfL ...

SkySport : Calciomercato Milan, Mandzukic ha scelto la numero 9: ufficialità nelle prossime ore - Glongari : #Milan Mario #Mandzukic sta firmando in questi istanti il contratto con i #rossoneri. Tutto confermato e a breve ufficiale! ?®?@tvdellosport - ozanoktaymustaf : RT @Glongari: UFFICIALE AC Milan comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Mandžukic. L'attaccan… - sportli26181512 : A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Mandzukic è un nuovo calciatore rossonero: AC Milan comunica di aver acquisito il… - giantrom : RT @MilanNewsit: A.C. MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Mandzukic è un nuovo calciatore rossonero -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Mandzukic

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante arriva in rossonero firmando un contratto di sei mesi, in scadenza dunque il 30 giugno 2021, ma con opzione per il rinnovo nella stagione s ...Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Mario Mandzukic, che ha firmato un contratto di sei mesi con opzione automatica per il rinnovo in caso di qualificazione in Champions League. Il comunicato ...