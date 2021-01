Traffico Roma del 19-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e aldi camion progressivamente in queste ore in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative disagi per la presenza di ghiaccio nel quadrante Nord sulla Flaminia in corrispondenza del viadotto Giubileo 2000 ci troviamo quindi tra Prima porta il raccordo anulare Attenzione ci sono incolonnamenti indirizzo del Centro C’è stato anche un incidente e anche stamani le temperature sono piuttosto rigide e Molte strade soprattutto quelle al di fuori dell’area urbana possono presentare tratti ghiacciati sul Raccordo Anulare abbiamo Ventimiglia vendita in carreggiata esterna tra la Prenestina e l’uscita di Burkina stessa situazione per quanto riguarda la carreggiata ...