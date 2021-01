Tennis: Rafael Nadal tornerà a giocare l’ATP di Rotterdam dopo 12 anni (Di martedì 19 gennaio 2021) Solo nel 2008 e nel 2009 Rafael Nadal aveva giocato a Rotterdam, in quello che oggi è uno degli ATP 500 più rinomati del panorama mondiale. Il numero 2 del mondo tornerà in terra olandese in questo 2021, come è stato appena comunicato dall’organizzazione stessa. Il torneo, che si svolgerà con ogni probabilità senza pubblico (tant’è vero che tutti i biglietti del 2021 eventualmente non utilizzabili saranno mantenuti per il 2022 in termini di validità), trova dunque un’ulteriore aggiunta di grande peso. Già diversi giocatori di valore avevano sposato la causa di Rotterdam: lo svizzero Stan Wawrinka, il francese Gael Monfils, il giapponese Kei Nishikori, l’azzurro Jannik Sinner, i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, il belga David Goffin. Nadal, nella sua prima ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Solo nel 2008 e nel 2009aveva giocato a, in quello che oggi è uno degli ATP 500 più rinomati del panorama mondiale. Il numero 2 del mondoin terra olandese in questo 2021, come è stato appena comunicato dall’organizzazione stessa. Il torneo, che si svolgerà con ogni probabilità senza pubblico (tant’è vero che tutti i biglietti del 2021 eventualmente non utilizzabili saranno mantenuti per il 2022 in termini di validità), trova dunque un’ulteriore aggiunta di grande peso. Già diversi giocatori di valore avevano sposato la causa di: lo svizzero Stan Wawrinka, il francese Gael Monfils, il giapponese Kei Nishikori, l’azzurro Jk Sinner, i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, il belga David Goffin., nella sua prima ...

“Non vedo l’ora di tornare in Olanda. È passato troppo tempo da quando ho giocato a Rotterdam. Ora che la stagione sembra così diversa, si adatta bene al mio programma. È un torneo in cui mi piace gio ...

