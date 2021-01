Tajani “La legge elettorale non è una priorità” (Di martedì 19 gennaio 2021) “In questa fase c’è una forte unità del centrodestra, la legge elettorale la scrive il Parlamento e non il Governo. Non è una priorità in questo momento”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) “In questa fase c’è una forte unità del centrodestra, lala scrive il Parlamento e non il Governo. Non è unain questo momento”. Lo ha detto Antonio, vicepresidente di Forza Italia, in merito alla crisi di Governo. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

Italpress : Tajani “La legge elettorale non è una priorità” - CorriereCitta : Tajani “La legge elettorale non è una priorità” - iltredici : @Antonio_Tajani Posso dirle che tutte le persone che ho conosciuto che fanno uso di droghe pesanti o che sono in un… - Laiena_net : @Antonio_Tajani Certo che si.. ha ragione.. non si può perdere tempo.. dai che sono solo 70 anni che aspettiamo una legge elettorale seria! -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani legge Crisi di governo, Tajani: “Consultazioni? FI andrà da sola, non con il Cdx" Affaritaliani.it Perché il “ribaltone” della Polverini inguaia Tajani

Il numero due del partito ha detto che non si aspettava l'uscita di Renata Polverini e questo per un leader politico non è il massimo ...

Crisi di governo, Tajani: “Consultazioni? FI andrà da sola, non con il Cdx"

Conte manda messaggi a FI: loro mandano Polverini e Tajani annuncia che in caso di consultazioni, gli azzurri andranno al Colle da soli e non col Cdx unito ...

Il numero due del partito ha detto che non si aspettava l'uscita di Renata Polverini e questo per un leader politico non è il massimo ...Conte manda messaggi a FI: loro mandano Polverini e Tajani annuncia che in caso di consultazioni, gli azzurri andranno al Colle da soli e non col Cdx unito ...