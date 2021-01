Supercoppa, Zoff: “Contro il Napoli ci sarà la reazione della Juve” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Tutto dipende dalla reazione della Juventus”. Così Dino Zoff sul match di Supercoppa, domani al Mapei tra Juventus e Napoli. “Non credo in una qualche forma di suspence o sorpresa, la Juve viene dalla sconfitta con l’Inter e ha una potenzialità che non si è espressa bene domenica scorsa. Credo che si vedrà la sua reazione dopo una battuta d’arresto”. Però, dice Zoff all’Adnkronos, “il Napoli viene da una grande vittoria: insomma, sarà una grande partita per entrambe le squadre”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Tutto dipende dallantus”. Così Dinosul match di, domani al Mapei trantus e. “Non credo in una qualche forma di suspence o sorpresa, laviene dalla sconfitta con l’Inter e ha una potenzialità che non si è espressa bene domenica scorsa. Credo che si vedrà la suadopo una battuta d’arresto”. Però, diceall’Adnkronos, “ilviene da una grande vittoria: insomma,una grande partita per entrambe le squadre”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

