Supercoppa | Dries ‘Ciro’ Mertens sfida la Juve | le condizioni sulla caviglia

(Di martedì 19 gennaio 2021) Napoli –in diretta al TG3 Campania lancia laallantus di CR7 in vista della finale diItaliana di domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. "-Napoli è una partita speciale, domani ancora di più perché è una finale e si può vincere un trofeo. Dobbiamo dare il 110%. Sto bene, vediamo domani come reagisco", riferisce. "Non crediamo ad unain difficoltà nonostante i recenti risultati. – sottolinea l'attaccante belga – Noi però abbiamo travolto la Fiorentina. E' confermato il grande spirito di gruppo e la fiducia nel lavoro di Gattuso". "Abbiamo fatto un pranzo, era più un po' di divertimento per stare tranquilli con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Dries

Mertens: «Juve in difficoltà? Non c'entra niente. Se non diamo il 110%...». Le dichiarazioni dell'attaccante belga verso la Supercoppa ...Gennaro Gattuso sta gestendo Mertens dopo l'infortunio alla caviglia. Dopo la Fiorentina rivelò: 'Non è ancora al top'.