Sanremo 2021, confermate le date. La Rai lavora per avere il pubblico (Di martedì 19 gennaio 2021) Sanremo 2021, le date – finalmente – ufficiali. La Rai conferma che il Festival si svolgerà, come annunciato, dal 2 al 6 marzo 2021 e lavora per la presenza del pubblico all’Ariston. Al momento, tra le poche certezze, la presenza di Elodie e di Achille Lauro, sul palco insieme ad Amadeus Sembra tramontare, però, l’ipotesi di una nave come “bolla” per accogliere gli spettatori da portare poi in teatro ogni sera, mentre per la sala stampa l’orientamento sarebbe quello di una drastica riduzione del plotone degli accreditati: tutti nodi che saranno sciolti all’interno di un apposito protocollo, al quale lavora l’azienda, da sottoporre alle autorità competenti. Il “festival della rinascita”, come Amadeus lo ha definito a più riprese, deve infatti fare i conti con la ... Leggi su dilei (Di martedì 19 gennaio 2021), le– finalmente – ufficiali. La Rai conferma che il Festival si svolgerà, come annunciato, dal 2 al 6 marzoper la presenza delall’Ariston. Al momento, tra le poche certezze, la presenza di Elodie e di Achille Lauro, sul palco insieme ad Amadeus Sembra tramontare, però, l’ipotesi di una nave come “bolla” per accogliere gli spettatori da portare poi in teatro ogni sera, mentre per la sala stampa l’orientamento sarebbe quello di una drastica riduzione del plotone degli accreditati: tutti nodi che saranno sciolti all’interno di un apposito protocollo, al qualel’azienda, da sottoporre alle autorità competenti. Il “festival della rinascita”, come Amadeus lo ha definito a più riprese, deve infatti fare i conti con la ...

