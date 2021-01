Renault Clio - La versione Rally4 debutta a Montecarlo (Di martedì 19 gennaio 2021) La Renault presenta la Clio Rally4 dedicata ai clienti sportivi. La vettura debutterà come apripista al Rally di Montecarlo con l'equpaggio Bernardi-Bellotto e affiancherà nei listini della Renault Sport le versioni Cup, RX e Rally5 già disponibili. Le prime consegne sono previste in primavera, in concomitanza con l'avvio dei principali campionati nazionali. 215 CV dal 1.3 turbo. La Clio Rally4, testata negli scorsi mesi da piloti esperti come Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sebastien Vigion e Manu Guigou, è stata sviluppata seguendo i regolamenti internazionali della categoria ed è basata sulla Clio R.S. Line stradale. Il 1.3 TCe è dotato di turbina, pistoni e bielle modificati, di una centralina elettronica Life Racing ed eroga 215 CV e 350 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 19 gennaio 2021) Lapresenta ladedicata ai clienti sportivi. La vettura debutterà come apripista al Rally dicon l'equpaggio Bernardi-Bellotto e affiancherà nei listini dellaSport le versioni Cup, RX e Rally5 già disponibili. Le prime consegne sono previste in primavera, in concomitanza con l'avvio dei principali campionati nazionali. 215 CV dal 1.3 turbo. La, testata negli scorsi mesi da piloti esperti come Stéphane Sarrazin, Bryan Bouffier, Jean-Sebastien Vigion e Manu Guigou, è stata sviluppata seguendo i regolamenti internazionali della categoria ed è basata sullaR.S. Line stradale. Il 1.3 TCe è dotato di turbina, pistoni e bielle modificati, di una centralina elettronica Life Racing ed eroga 215 CV e 350 ...

Renault Clio Rally4: immagini, motore, caratteristiche tecniche - Quattroruote.it

La versione Rally4 debutta a Montecarlo

Dedicata ai clienti sportivi, la vettura sarà in consegna a partire dalla prossima primavera. Nel cofano c'è un 1.3 TCe da 215 CV ...

