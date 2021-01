Portò lo scudetto alla Roma, 30 anni fa moriva Dino Viola (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Una questione di centimetri”. Quando il calcio era solo un gioco e lo sfotto’ era anche l’occasione per stemperare roventi polemiche, pure tra massimi dirigenti. Uno dei protagonisti di quelle battute, di quei confronti a suon di ironie, era Dino Viola, il presidente del secondo scudetto della Roma, scomparso esattamente 30 anni fa a causa delle complicazioni postoperatorie legate a un tumore all’intestino: era il 19 gennaio del 1991. “A 14 anni disse che avrebbe comprato la Roma”. Perche’ ADino Viola, questo il suo nome all’anagrafe, nato in provincia di Massa Carrara il 22 aprile 1915, della squadra si era innamorato quando abitava al quartiere dell’Esquilino. Viola fece l’ingresso nella ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)– “Una questione di centimetri”. Quando il calcio era solo un gioco e lo sfotto’ era anche l’occasione per stemperare roventi polemiche, pure tra massimi dirigenti. Uno dei protagonisti di quelle battute, di quei confronti a suon di ironie, era, il presidente del secondodella, scomparso esattamente 30fa a causa delle complicazioni postoperatorie legate a un tumore all’intestino: era il 19 gennaio del 1991. “A 14disse che avrebbe comprato la”. Perche’ A, questo il suo nome all’anagrafe, nato in provincia di Massa Carrara il 22 aprile 1915, della squadra si era innamorato quando abitava al quartiere dell’Esquilino.fece l’ingresso nella ...

