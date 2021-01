Maturità 2021, maxiorale o una prova scritta più un colloquio: le due ipotesi sul tavolo di Azzolina (Di martedì 19 gennaio 2021) A breve, come già anticipato da Lucia Azzolina, si saprà come si svolgerà l'esame di Stato. Anche se l'idea di riproporre la formula dello scorso anno sembra essere la più accreditata anche per quest'anno scolastico, non è escluso che Viale Trastevere possa adottare altre soluzioni "semplificate". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 gennaio 2021) A breve, come già anticipato da Lucia, si saprà come si svolgerà l'esame di Stato. Anche se l'idea di riproporre la formula dello scorso anno sembra essere la più accreditata anche per quest'anno scolastico, non è escluso che Viale Trastevere possa adottare altre soluzioni "semplificate". L'articolo .

romatoday : Maturità 2021: come sarà l'esame di Stato - PalermoToday : Maturità 2021: come sarà l'esame di Stato - orizzontescuola : Maturità 2021, maxiorale o una prova scritta più un colloquio: le due ipotesi sul tavolo di Azzolina - blogsicilia : Esami di maturità a rischio covid19, verso una sola prova scritta - - moneypuntoit : ?? Maturità 2021: non tutti saranno ammessi come lo scorso anno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Concorso Istruttore di vigilanza Comune di Pescara, 15 posti a tempo determinato: come partecipare LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi