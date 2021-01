Maria Elena Boschi | l’abito a camicia è uno scivolone di stile

Leggi su dilei

(Di martedì 19 gennaio 2021)delude col look total black che ha sfoggiato alla Camera. La scelta di un abito ae il modo in cui lo ha abbinato si possono definire dei veri e propri errori diche non ci saremmo aspettati da lei, di solito sempre impeccabile. Certo, si può obiettare che in gioco c’è il destino del Paese e che giustamentesi è concentrata su ciò che conta, piuttosto che sull’outfit, ma il dress code ha il suo peso e spessopuò diventare veicolo di un messaggio preciso che va dalla rassicurazione alla positività, oppure può esprimere energia e sicurezza, così come può diventare una sorta di omaggio al luogo o alla situazione in cui ci trova. Lo sa bene la Regina Elisabetta, che ha ...