Maggioranza assoluta lontana. Ma Conte va verso la fiducia al Senato. Il voto atteso in tarda serata (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte di questa mattina (leggi l'articolo), è tuttora in corso il dibattito nell'Aula di Palazzo Madama dove è atteso, in tarda serata, il voto di fiducia. La Maggioranza assoluta è lontana, ma i voti sicuri per l'Esecutivo potrebbero essere 153 più altre 5 adesioni ancora in forse che porterebbero il totale a 158. E' tornato nel Pd, e ha annuncia il voto a favore del governo, Tommaso Cerno, così come il socialista Riccardo Nencini. L'assemblea dei Senatori di Italia viva ha confermato la linea dell'astensione. "Serve una politica per i cittadini o si rischiano rabbia e scontro sociale" ha detto il premier nel corso del suo intervento.

bobogiac : Con molta pacatezza festeggiare per 5 voti in più della maggioranza assoluta alla Camera mi pare eccessivo. Per chi… - matteosalvinimi : #Salvini: In Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, p… - nzingaretti : Ottimo! Maggioranza assoluta alla #Camera. Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell’Italia! #fiducia - pbersani : RT @Radio1Rai: #CrisiGoverno ???'Adesso ci troviamo nella situazione di dover voltare pagina come dice #Conte. Mercoledì abbiamo lo scostame… - valevolatile : RT @Radio1Rai: #CrisiGoverno ???'Adesso ci troviamo nella situazione di dover voltare pagina come dice #Conte. Mercoledì abbiamo lo scostame… -