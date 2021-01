Maggioranza assoluta lontana. Ma Conte va verso la fiducia al Senato. “Dobbiamo investire sul futuro e non possiamo farlo creando una crisi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte di questa mattina (leggi l’articolo), è tuttora in corso il dibattito nell’Aula di Palazzo Madama dove è atteso, in tarda serata, il voto di fiducia. La Maggioranza assoluta è lontana, ma i voti sicuri per l’Esecutivo potrebbero essere 153, più altre 5 adesioni, ancora in forse, che porterebbero il totale a 158. E’ tornato nel Pd, e ha annuncia il voto a favore del governo, Tommaso Cerno, così come il socialista Riccardo Nencini. L’assemblea dei Senatori di Italia viva ha confermato la linea dell’astensione. “Serve una politica per i cittadini o si rischiano rabbia e scontro sociale” ha detto il premier nel corso del suo intervento. Conte ha quindi rinnovato l’appello ai volenterosi: “Chiediamo un appoggio limpido, un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’intervento del premier Giuseppedi questa mattina (leggi l’articolo), è tuttora in corso il dibattito nell’Aula di Palazzo Madama dove è atteso, in tarda serata, il voto di. La, ma i voti sicuri per l’Esecutivo potrebbero essere 153, più altre 5 adesioni, ancora in forse, che porterebbero il totale a 158. E’ tornato nel Pd, e ha annuncia il voto a favore del governo, Tommaso Cerno, così come il socialista Riccardo Nencini. L’assemblea deiri di Italia viva ha confermato la linea dell’astensione. “Serve una politica per i cittadini o si rischiano rabbia e scontro sociale” ha detto il premier nel corso del suo intervento.ha quindi rinnovato l’appello ai volenterosi: “Chiediamo un appoggio limpido, un ...

bobogiac : Con molta pacatezza festeggiare per 5 voti in più della maggioranza assoluta alla Camera mi pare eccessivo. Per chi… - matteosalvinimi : #Salvini: In Senato Conte non avrà la maggioranza assoluta, anzi, dovrà richiamare in servizio i senatori a vita, p… - nzingaretti : Ottimo! Maggioranza assoluta alla #Camera. Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell’Italia! #fiducia - carlokarl : RT @FratellidItalia: Governo, Lollobrigida: Mercimonio inguardabile. Senza maggioranza assoluta al Senato si voti (video) - lilasart : RT @Radio1Rai: #CrisiGoverno ???'Adesso ci troviamo nella situazione di dover voltare pagina come dice #Conte. Mercoledì abbiamo lo scostame… -