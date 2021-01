La sceneggiata di Conte nella replica al Senato: «Non mi vergogno di sedere su queste poltrone» (Di martedì 19 gennaio 2021) Assegni alle famiglie, scuole, Pil e ristori. Giustizia e Recovery plan. Giuseppe Conte nella sua replica al Senato promette a destra e a manca. Parla di mafia e cita Paolo Borsellino. Poi sulle misure adottate dal governo nega l’evidenza. Parla di tutto e del contrario di tutto, cercando disperatamente una maggioranza che permetta al governo di campare. E attacca Italia Viva ha scelto “la strada, non leale” dello scontro e degli “attacchi mediatici”. Sui ristori «È destituito di fondamento l’affermazione che l’Italia sia il Paese con meno ristori. Attenzione, non sto dicendo che sono sufficienti, siamo consapevoli della sofferenza delle famiglie. Nel 2020 abbiamo approvato misure per circa il 6,6Pc del Pil per aiuti a famiglia e imprese, più 300mld di credito e 150mld di prestiti garantiti». E poi ancora. «Non ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Assegni alle famiglie, scuole, Pil e ristori. Giustizia e Recovery plan. Giuseppesuaalpromette a destra e a manca. Parla di mafia e cita Paolo Borsellino. Poi sulle misure adottate dal governo nega l’evidenza. Parla di tutto e del contrario di tutto, cercando disperatamente una maggioranza che permetta al governo di campare. E attacca Italia Viva ha scelto “la strada, non leale” dello scontro e degli “attacchi mediatici”. Sui ristori «È destituito di fondamento l’affermazione che l’Italia sia il Paese con meno ristori. Attenzione, non sto dicendo che sono sufficienti, siamo consapevoli della sofferenza delle famiglie. Nel 2020 abbiamo approvato misure per circa il 6,6Pc del Pil per aiuti a famiglia e imprese, più 300mld di credito e 150mld di prestiti garantiti». E poi ancora. «Non ...

