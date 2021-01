Joe Biden | niente persone per la cerimonia di insediamento ma solo bandiere

fattoquotidiano : Usa, Joe Biden firmerà lo stop alle esecuzioni federali nel suo primo giorno alla Casa Bianca - fanpage : La piccola rivoluzione di Joe #Biden: Rachel Levine è la prima transgender a ricoprire un ruolo federale - ilpost : Le foto delle bandiere per l’insediamento di Joe Biden - alswolf : Due membri della Guardia Nazionale, legati a milizie estremiste di destra, vengono rimossi dall'attività finalizzat… - carlo_masera : RT @Gastone_derolla: +++ Ultim'ora: #DeMagistris non riconosce Joe Biden presidente degli Stati Uniti e si autoproclama imperatore d'Occide… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden

In her first network interview, President-elect Joe Biden's daughter Ashley Biden opens up about her parents and their transition to the White House.Traditions matter, including the letter U.S. presidents leave the next. We wrote one for Donald Trump to leave for Biden, stitched together from Trump's own words.