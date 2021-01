Il Segreto puntata di giovedì 21 gennaio 2021, un altro attentato a La Puebla? (Di martedì 19 gennaio 2021) Alicia Urrutia sarà vittima di un nuovo attentato a La Puebla? Questo è il quesito che tormenterà i telespettatori durante la puntata de Il Segreto di giovedì 21 gennaio 2021, in quanto uno scoppio improvviso farà presagire il peggio. Inoltre, ciò che accadrà successivamente farà temere che qualcosa sia accaduto alla Urrutia. Non ci tocca che scoprirlo insieme. Trama Il Segreto, Ignacio chiede di far sorvegliare Pablo La puntata de Il Segreto avrà inizio in maniera non del tutto tranquilla, infatti tra Manuela e Ignacio ci sarà sempre più tensione, mentre Marta avrà degli strani capogiri. intanto, Ignacio chiederà a Ramón dettagli sul viaggio intrapreso da Pablo e gli chiederà di farlo sorvegliare e di non lasciarlo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 gennaio 2021) Alicia Urrutia sarà vittima di un nuovoa La? Questo è il quesito che tormenterà i telespettatori durante lade Ildi21, in quanto uno scoppio improvviso farà presagire il peggio. Inoltre, ciò che accadrà successivamente farà temere che qualcosa sia accaduto alla Urrutia. Non ci tocca che scoprirlo insieme. Trama Il, Ignacio chiede di far sorvegliare Pablo Lade Ilavrà inizio in maniera non del tutto tranquilla, infatti tra Manuela e Ignacio ci sarà sempre più tensione, mentre Marta avrà degli strani capogiri. intanto, Ignacio chiederà a Ramón dettagli sul viaggio intrapreso da Pablo e gli chiederà di farlo sorvegliare e di non lasciarlo ...

i_love_gossip__ : Ma poi una volta il televoto per il finalista non era fatto e finito in puntata e segreto, nel senso che i concorre… - zazoomblog : Il Segreto prima stagione puntata di giovedì 21 gennaio 2021 la prima notte di Pepa e Tristan - #Segreto #prima… - alisborina : @giorgia_tpg Il segreto è spegnere appena finisce la puntata, altrimenti non ti fermi più - capruca : @PersonaDentro vero però dopo la ventisettesima puntata del segreto 15 ci meritavamo qualcosa di fresco ecco, non il debutto di rosalinda ?? - SebastyanoL : Hahahaha ho letto che @Skery_Movie ha ripensato alla collocazione di #DayDreamer e la fa rimanere al giovedì sera,… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto puntata Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 17 gennaio Mediaset Play Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate del 19 gennaio 2021

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì ... dopo che la Venere si è vista costretta a lasciare il suo giaciglio al magazzino. Il segreto comune avvicina Rocco e Irene, ma il ...

Google-Facebook, accordo segreto per l'advertising?

Il New York Times ha scoperto i dettagli di un presunto accordo segreto tra Google e Facebook nel mercato dell'advertising online.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi - martedì ... dopo che la Venere si è vista costretta a lasciare il suo giaciglio al magazzino. Il segreto comune avvicina Rocco e Irene, ma il ...Il New York Times ha scoperto i dettagli di un presunto accordo segreto tra Google e Facebook nel mercato dell'advertising online.