Il dossier che incastra la Cina: lavorava a un vaccino prima che esplodesse la pandemia (Di martedì 19 gennaio 2021) La Cina aveva iniziato a lavorare a una cura contro il Covid-19 quando l’epidemia non era ancora esplosa. Nascondendo, dunque, al resto del mondo informazioni preziose, che avrebbero consentito a tutti i Paesi di affrontare in maniera migliore l’emergenza, salvando milioni di vite. Un’accusa pesante, quella che emerge dal rapporto divulgato dall’amministrazione americana attraverso le parole del segretario di Stato Mike Pompeo. Un attacco diretto al governo di Pechino, accusato senza troppi giri di parole di aver mentito. A tutti. Quello che emerge dalla ricostruzione americana, è che a inchiodare il Dragone sono le date. Il 31 dicembre 2019 la Cina aveva infatti denunciato all’Oms “un’epidemia di una nuova forma di polmonite virale”. L’11 marzo 2020 sarebbe stata ufficialmente proclamata la pandemia, con i dati che nel frattempo ... Leggi su ilparagone (Di martedì 19 gennaio 2021) Laaveva iniziato a lavorare a una cura contro il Covid-19 quando l’epidemia non era ancora esplosa. Nascondendo, dunque, al resto del mondo informazioni preziose, che avrebbero consentito a tutti i Paesi di affrontare in maniera migliore l’emergenza, salvando milioni di vite. Un’accusa pesante, quella che emerge dal rapporto divulgato dall’amministrazione americana attraverso le parole del segretario di Stato Mike Pompeo. Un attacco diretto al governo di Pechino, accusato senza troppi giri di parole di aver mentito. A tutti. Quello che emerge dalla ricostruzione americana, è che a inchiodare il Dragone sono le date. Il 31 dicembre 2019 laaveva infatti denunciato all’Oms “un’epidemia di una nuova forma di polmonite virale”. L’11 marzo 2020 sarebbe stata ufficialmente proclamata la, con i dati che nel frattempo ...

