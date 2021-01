Governo | Romeo | ' alla ricerca di un Conte Laqualunque | vergogna'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Stiamo assistendo a uno spettacolo indecoroso, vari tentativi, Benevento è diventata il centro del mondo". Lo dice Massimilianonel suo intervento in aula al Senato. "Sietedi un", ha sottolineato il presidente dei senatori della Lega.

Presidente, ma dove vive? Il suo è il governo del salvo intese, dell'incapacità di agire, come fa con un manipolo di responsabili a fare quelle riforme che in un anno e mez ...