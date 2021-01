Governo, in Senato (quasi) tutti d’accordo: 158 voti per Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Centocinquantotto. A tanto è arrivato il pallottoliere del Senato, in costante aggiornamento. Un numero che farebbe sorridere il governo. Ma l’esecutivo non e’ ancora soddisfatto e sta provando fino all’ultimo a convincere gli indecisi. Il ministro Federico D’Incà si porta l’ex senatore grillino Carlo Martelli alla buvette. Si fermano 10 minuti davanti alla cannella dall’acqua. Il pressing non sembra dare risultati soddisfacenti per il ministro: Martelli è visibilmente contrariato. Poco fuori, in fila per la buvette, c’è l’ex ministra Barbara Lezzi. Dietro di lei arriva Domenico Scilipoti. Lei lo saluta. “Avete 159-160 voti”, dice lui sicuro. Lezzi sorride, s’illumina tutta, incredula: “Davvero?”. “Eh, ma allora non aprite bene le orecchie- ribatte lui- dovete sentire i rumori e gli umori del Transatlantico…“. E’ un po’ (anche) la sua giornata. Di quelli che erano i responsabili e oggi si chiamano costruttori, volenterosi. Appare anche Antonio Razzi: “Sono venuto per pagare delle bollette- spiega- e per godermi un po’ lo spettacolo. Ma soprattutto perché c’è l’unico ristorante di tutta Roma dove si può magiare”. Già, perché il ristorante al pian terreno è aperto: si può comodamente mangiare al tavolo. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Centocinquantotto. A tanto è arrivato il pallottoliere del Senato, in costante aggiornamento. Un numero che farebbe sorridere il governo. Ma l’esecutivo non e’ ancora soddisfatto e sta provando fino all’ultimo a convincere gli indecisi. Il ministro Federico D’Incà si porta l’ex senatore grillino Carlo Martelli alla buvette. Si fermano 10 minuti davanti alla cannella dall’acqua. Il pressing non sembra dare risultati soddisfacenti per il ministro: Martelli è visibilmente contrariato. Poco fuori, in fila per la buvette, c’è l’ex ministra Barbara Lezzi. Dietro di lei arriva Domenico Scilipoti. Lei lo saluta. “Avete 159-160 voti”, dice lui sicuro. Lezzi sorride, s’illumina tutta, incredula: “Davvero?”. “Eh, ma allora non aprite bene le orecchie- ribatte lui- dovete sentire i rumori e gli umori del Transatlantico…“. E’ un po’ (anche) la sua giornata. Di quelli che erano i responsabili e oggi si chiamano costruttori, volenterosi. Appare anche Antonio Razzi: “Sono venuto per pagare delle bollette- spiega- e per godermi un po’ lo spettacolo. Ma soprattutto perché c’è l’unico ristorante di tutta Roma dove si può magiare”. Già, perché il ristorante al pian terreno è aperto: si può comodamente mangiare al tavolo.

