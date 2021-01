Goldman Sachs raddoppia i profitti, utili in caduta per BofA ma sopra le attese (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte spinta dal trading con il rally dei mercati per la banca d’affari: in termini assoluti, nel IV trimestre l'utile netto è cresciuto a 4,51 miliardi di dollari dagli 1,72 di un anno fa. Bank of America ha comunque superato le stime, dopo avere rilasciato 828 milioni di dollari di accantonamenti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte spinta dal trading con il rally dei mercati per la banca d’affari: in termini assoluti, nel IV trimestre l'utile netto è cresciuto a 4,51 miliardi di dollari dagli 1,72 di un anno fa. Bank of America ha comunque superato le stime, dopo avere rilasciato 828 milioni di dollari di accantonamenti

