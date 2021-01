Giulio Pretelli diserta Pomeriggio 5, la reazione di Barbara d’Urso sorprende (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lunedì sera Pierpaolo ha criticato duramente suo fratello per essere andato in tv a parlare del suo percorso al GF Vip. Giulio Pretelli si è messo a piangere, ma a quanto pare ha ascoltato l’ex velino. Ieri il giovane non si è presentato a Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso l’ha subito annunciato: “Come vedete c’è una poltrona vuota, non c’è Giulio, ma poi ne parleremo“. Secondo voi come ha reagito Carmelita a questa assenza? Avrà detto: “Facciamo il 22% anche senza i fratelli Pretelli“? Oppure: “Fregatene Giulio, fai l’opinionista“? No, in realtà ha capito la decisione di Pretelli junior: “Ha fatto benissimo a non esserci“. La Santa di Cologno Monzese ha difeso Giulio ed ha bacchettato Pierpaolo per la richiesta che ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lunedì sera Pierpaolo ha criticato duramente suo fratello per essere andato in tv a parlare del suo percorso al GF Vip.si è messo a piangere, ma a quanto pare ha ascoltato l’ex velino. Ieri il giovane non si è presentato a5 el’ha subito annunciato: “Come vedete c’è una poltrona vuota, non c’è, ma poi ne parleremo“. Secondo voi come ha reagito Carmelita a questa assenza? Avrà detto: “Facciamo il 22% anche senza i fratelli“? Oppure: “Fregatene, fai l’opinionista“? No, in realtà ha capito la decisione dijunior: “Ha fatto benissimo a non esserci“. La Santa di Cologno Monzese ha difesoed ha bacchettato Pierpaolo per la richiesta che ha ...

