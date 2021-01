GF Vip 2021, Pretelli e Giulia sotto accusa, Signorini fa un annuncio: le pagelle della trentatreesima puntata (Di martedì 19 gennaio 2021) Rese dei conti, scontri e confronti: la trentatreesima puntata del GF Vip è stata densa di avvenimenti. Primo fra tutti l’annuncio di Alfonso Signorini che ha comunicato ai concorrenti la scelta di spostare la finale del reality a fine febbraio. Una decisione che ha sconvolto gli inquilini della Casa, in particolare Tommaso Zorzi. Spazio poi alla love story fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, circondata da dubbi e intromissioni, ma anche a Maria Teresa Ruta, che ha incontrato la figlia Guenda Goria, e a Stefania Orlando, grande protagonista della trasmissione. ALFONSO Signorini – Non è facile mandare avanti un programma per così tanti mesi, ma lui è riuscito nell’impresa, scrivendo un piccolo pezzo di storia della ... Leggi su dilei (Di martedì 19 gennaio 2021) Rese dei conti, scontri e confronti: ladel GF Vip è stata densa di avvenimenti. Primo fra tutti l’di Alfonsoche ha comunicato ai concorrenti la scelta di spostare la finale del reality a fine febbraio. Una decisione che ha sconvolto gli inquiliniCasa, in particolare Tommaso Zorzi. Spazio poi alla love story fra PierpaoloSalemi, circondata da dubbi e intromissioni, ma anche a Maria Teresa Ruta, che ha incontrato la figlia Guenda Goria, e a Stefania Orlando, grande protagonistatrasmissione. ALFONSO– Non è facile mandare avanti un programma per così tanti mesi, ma lui è riuscito nell’impresa, scrivendo un piccolo pezzo di storia...

