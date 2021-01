Gabry Ponte deve operarsi al cuore: "Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva" (Di martedì 19 gennaio 2021) “Devo risolvere un problemino al cuore. Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva”. A scriverlo sui suoi profili social è il produttore, dj e musicista Gabry Ponte, che ha annunciato di trovarsi in ospedale in attesa di un’operazione al cuore che avverrà nella mattinata di mercoledì 20 gennaio. Si tratta di un intervento “un po’ complicato per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa”, spiega Ponte. VIDEO - Gabry Ponte sale in cattedra e insegna la dance su TikTok Il dj appare sorridente nella foto che lo ritrae nel letto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “Devo risolvere un problemino algli”. A scriverlo sui suoi profili social è il produttore, dj e musicista, che ha annunciato di trovarsi in ospedale in attesa di un’operazione alche avverrà nella mattinata di mercoledì 20 gennaio. Si tratta di un intervento “un po’ complicato per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni. Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa”, spiega. VIDEO -sale in cattedra e insegna la dance su TikTok Il dj appare sorridente nella foto che lo ritrae nel letto ...

