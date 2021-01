Forum per il Diritto alla Salute contro Letizia Moratti: “Non sa nulla di Sanità, la Lombardia è in alto mare” (Di martedì 19 gennaio 2021) A seguito del rimpasto della Giunta Fontana e del perdurare della confusione in merito al piano vaccinale, il Forum per il Diritto Sociale pubblica due documenti molto critici nei confronti di Regione Lombardia. L’avvicendamento tra Giulio Gallera e Letizia Brichetto Arnaboldi in Moratti viene definito “un’operazione politica un po’ gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare nulla”. Indicando in Matteo Salvini “il padrone della Lombardia che sta dettando la linea”, il Forum riepiloga il curriculum politico e dirigenziale di Letizia Moratti definendola “una donna di potere” che “non sa nulla di Sanità”. “Giulio Gallera, non brillante per competenza, sembra essere l’unico ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021) A seguito del rimpasto della Giunta Fontana e del perdurare della confusione in merito al piano vaccinale, ilper ilSociale pubblica due documenti molto critici nei confronti di Regione. L’avvicendamento tra Giulio Gallera eBrichetto Arnaboldi inviene definito “un’operazione politica un po’ gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare”. Indicando in Matteo Salvini “il padrone dellache sta dettando la linea”, ilriepiloga il curriculum politico e dirigenziale didefinendola “una donna di potere” che “non sadi”. “Giulio Gallera, non brillante per competenza, sembra essere l’unico ...

TgLa7 : Per il #Forum economico mondiale è stato ignorato ##l'allarme sul pericolo della #pandemia per 15 anni - NICOLACATAR : @DD_Forum @Alleanza2020 @ASviSItalia @CNCAnazionale @BudgetPfp @CaritasItaliana @ActionAidItalia @Legambiente… - Lamebo2 : RT @BBeltrame_G: La settimana prossima si aprono due appuntamenti internazionali cruciali, entrambi a guida italiana: il #G20 e il #B20. P… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: #ForumFood2021 Anche nella situazione di crisi attuale, il settore #Food & #Beverage è un asset fondamentale per la #comp… - eventiatmilano : Milano, concerti che verranno: in autunno tappa al @MediolanumForum per i Deep Purple Organizzatore:… -