Crisi Governo, Conte al Senato oggi in tv: orario e come vedere l'intervento in streaming (Di martedì 19 gennaio 2021) Forte del risultato ottenuto alla Camera con 321 sì alla fiducia, Giuseppe Conte si presenterà quest'oggi al Senato per affrontare la Crisi di Governo nata a seguito dello scontro con Matteo Renzi e le dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti, Teresa Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto. Il Premier interverrà alle 9:30 al Senato alla prova più dura e sotto gli occhi di Matteo Renzi. Il discorso sarà trasmesso in diretta sulla webtv della Camera dei Deputati con collegamenti live con RaiNews 24 e Sky TG24, che possono essere seguiti in streaming attraverso le piattaforme Rai Play e Sky Go. SportFace.

