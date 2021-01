Ciclismo, Evenepoel ancora fermo: si allungano i tempi del recupero (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutte notizie per Remco Evenepoel, ancora alle prese del recupero dalla brutta caduta nel Giro di Lombardia della scorsa stagione. Si allungano i tempi della riabilitazione per il 21enne belga che, secondo la nota della Deceuninck-QuickStep, “proseguirà il suo recupero e la riabilitazione prima di tornare ad allenarsi in bicicletta“. La decisione del team è stata presa dopo i risultati delle ultime analisi effettuate nella giornata di ieri: “Sebbene i controlli non abbiano rilevato ulteriori danni al bacino“, la selezione belga ha stabilito di prolungare il processo di riabilitazione “per consentire” a Remco “una guarigione completa“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Brutte notizie per Remcoalle prese deldalla brutta caduta nel Giro di Lombardia della scorsa stagione. Sidella riabilitazione per il 21enne belga che, secondo la nota della Deceuninck-QuickStep, “proseguirà il suoe la riabilitazione prima di tornare ad allenarsi in bicicletta“. La decisione del team è stata presa dopo i risultati delle ultime analisi effettuate nella giornata di ieri: “Sebbene i controlli non abbiano rilevato ulteriori danni al bacino“, la selezione belga ha stabilito di prolungare il processo di riabilitazione “per consentire” a Remco “una guarigione completa“. SportFace.

