Ciacciarelli a D’Amato | fare vaccini anche in farmacia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – “Considerate le politiche nazionali e regionali di contrasto al Covid e, soprattutto, in prospettiva della necessita’ di vaccinare un ampio numero di soggetti, con l’obiettivo di raggiungere l’immunita’ di gregge, sarebbe una soluzione di buon senso oltre che pratica, avvalersi nel Lazio,della collaborazione delle Farmacie, ergo dei Farmacisti, ai fini di una generale accelerazione ed estensione della importante attivita’ vaccinale.” “D’altronde, nelle Regioni in cui sono stati introdotti i test sierologici e i tamponi rapidi in, il numero di quelli eseguiti e’ stato notevolissimo e gli effetti positivi sulla riduzione dei tempi di attesa si sono visti. A tal fine, il Lazio e’ stata una delle Regioni che, prima di altre si e’ attivata nel coinvolgere le Farmacie.” “Bisogna solo avviare un tavolo di concertazione con Federfarma, ...