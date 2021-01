Vaccino over 80 nel Lazio: ecco quando si parte e come prenotarsi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vaccino agli over 80 nel Lazio, finalmente c’è una data. Si parte il 1° febbraio con le somministrazioni della prima dose del Vaccino anti-Covid19, ma da lunedì 25 gennaio sarà possibile prenotarsi sul sito SaluteLazio.it presentando il codice fiscale. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi della Regione. Leggi anche: Patentino Covid a chi si vaccina nel Lazio: si potrebbe usare per accedere a cinema e teatri “Il taglio nelle forniture da parte di Pfizer ha imposto una rimoduLazione del piano vaccinale per gli over 80 anni così, dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli over 80 anni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021)agli80 nel, finalmente c’è una data. Siil 1° febbraio con le somministrazioni della prima dose delanti-Covid19, ma da lunedì 25 gennaio sarà possibilesul sito Salute.it presentando il codice fiscale. Lo ha reso noto l’Unità di Crisi della Regione. Leggi anche: Patentino Covid a chi si vaccina nel: si potrebbe usare per accedere a cinema e teatri “Il taglio nelle forniture dadi Pfizer ha imposto una rimodune del piano vaccinale per gli80 anni così, dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli80 anni ...

