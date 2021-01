Vaccino Moderna: in Toscana 15mila dosi. Riaperte le preiscrizioni. Focolaio a Carrara con 15 anziani positivi (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' stato, oggi 18 gennaio, il giorno del Vaccino Moderna da oggi in Toscana con le prime dosi somministrate nelle Asl Toscana Centro e Toscana Sud Est (domani anche nella Nord Ovest) per un primo stock che riguarderà nei giorni a venire 15.000 sanitari del 118, medici, infermieri e volontari delle associazioni di assistenza e soccorso. In una struttura di Carrara, la Regina Elena, si registra un Focolaio con 15 anziani positivi Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 gennaio 2021) E' stato, oggi 18 gennaio, il giorno delda oggi incon le primesomministrate nelle AslCentro eSud Est (domani anche nella Nord Ovest) per un primo stock che riguarderà nei giorni a venire 15.000 sanitari del 118, medici, infermieri e volontari delle associazioni di assistenza e soccorso. In una struttura di, la Regina Elena, si registra uncon 15

