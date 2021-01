Vaccino Covid, Zaia: “Taglio di Pfizer? Vergogna, si proceda per vie legali” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sul tema Vaccino Covid e sul recente Taglio di Pfizer, è intervenuto il presidente della regione Veneto Luca Zaia Un nuovo polverone si è alzato sul tema Vaccino anti Covid. L’azienda farmaceutica Pfizer – principale produttrice del farmaco – ha annunciato tagli alle forniture. Ovviamente il comunicato ha portato a numerose critiche e accuse, sia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sul temae sul recentedi, è intervenuto il presidente della regione Veneto LucaUn nuovo polverone si è alzato sul temaanti. L’azienda farmaceutica– principale produttrice del farmaco – ha annunciato tagli alle forniture. Ovviamente il comunicato ha portato a numerose critiche e accuse, sia L'articolo proviene da Inews.it.

nzingaretti : Sami Modiano, sopravvissuto ad #Auschwitz, ha appena fatto il vaccino anti #Covid insieme a sua moglie Selma. Nel… - Adnkronos : Vaccino Covid, Norvegia segnala '23 morti forse collegate' - SkyTG24 : A #Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del #vaccino anti #Covid di #Moderna. U… - CesareF5 : Vaccino #Covid, la dose del richiamo per il prof #Bassetti è in diretta tv su #Canale5. Condivido la scelta dell'e… - Antonel15773761 : RT @PaolinoNapolit7: #Tarro Se hai patologie pregresse e muori dopo con covid sei morto per il covid. Se hai patologie pregresse e muori… -