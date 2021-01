"Vaccinate chi ha avuto Covid". Così crollano le teorie di Galli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Ferro Non esiste alcun rischio vaccinale per chi ha già avuto il Covid. Gli esperti smontano la tesi di Galli Vaccinare contro il Covid-19 le persone che dal Covid sono guarite potrebbe essere inutile, almeno per alcuni mesi fin quando dura l'immunità acquisita, ma forse anche rischioso. Cosa ha detto Galli L'avvertimento è del Prof. Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, che negli ultimi giorni ore ha parlato con forza di questo argomento. "Io non ho notizie dirette perché non ho avuto direttamente casi di questo tipo, però cominciano a esserci delle segnalazioni di qualche effetto collaterale in più" per i vaccinati che avevano già avuto l'infezione. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Ferro Non esiste alcun rischio vaccinale per chi ha giàil. Gli esperti smontano la tesi diVaccinare contro il-19 le persone che dalsono guarite potrebbe essere inutile, almeno per alcuni mesi fin quando dura l'immunità acquisita, ma forse anche rischioso. Cosa ha dettoL'avvertimento è del Prof. Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, che negli ultimi giorni ore ha parlato con forza di questo argomento. "Io non ho notizie dirette perché non hodirettamente casi di questo tipo, però cominciano a esserci delle segnalazioni di qualche effetto collaterale in più" per i vaccinati che avevano giàl'infezione. ...

dukana2 : RT @Cartabellotta: Il piano #vaccini definisce categorie prioritarie ??Operatori sanitari e sociosanitari ??Personale ed ospiti #RSA ??Over 8… - Progen20 : RT @Cartabellotta: Il piano #vaccini definisce categorie prioritarie ??Operatori sanitari e sociosanitari ??Personale ed ospiti #RSA ??Over 8… - Fistazolam : Ecco perché chi è vaccinato deve continuare ad indossare la ??: - nessun vaccino è efficace al 100%: il 5/6% delle… - FrancescoRup : RT @IlBomma: ERRATA CORRIGE: Abbiamo ricevuto l’ordine di trasmettere la manifestazione canora criptata, in maniera tale che sia visibile… - buranhh77 : RT @IlBomma: ERRATA CORRIGE: Abbiamo ricevuto l’ordine di trasmettere la manifestazione canora criptata, in maniera tale che sia visibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinate chi Covid, vaccinare dopo gli altri chi è stato già malato? Il nodo della durata degli anticorpi Il Fatto Quotidiano "Vaccinate chi ha avuto Covid". Così crollano le teorie di Galli

Smontata la tesi del Prof.Galli che non vorrebbe far vaccinare chi ha avuto il Covid. "Immunità migliore con il vaccino": ecco cosa dicono due esperti.

Una birreria di Cuneo farà entrare “solo i vaccinati o gli immuni”. Ma il proprietario riceve minacce: “Ti bruceremo il locale”

La sua idea punta alla “ripartenza”, o meglio, alla riapertura del suo locale. Lui si chiama Michele e la sua storia, che ha fatto il giro di social e siti, l’ha spiegata a Fanpage.it: vuole aprire la ...

Smontata la tesi del Prof.Galli che non vorrebbe far vaccinare chi ha avuto il Covid. "Immunità migliore con il vaccino": ecco cosa dicono due esperti.La sua idea punta alla “ripartenza”, o meglio, alla riapertura del suo locale. Lui si chiama Michele e la sua storia, che ha fatto il giro di social e siti, l’ha spiegata a Fanpage.it: vuole aprire la ...