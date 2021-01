Usa | Trump pronto a graziare 100 persone

amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #USA Anche #DustinHiggs è stato messo a morte. La terza di tre esecuzioni volute dall'amministrazione T… - Agenzia_Ansa : #Usa, #Trump pronto a graziare un centinaio di persone alla vigilia del suo addio alla Casa Bianca. Nella lista dei… - MediasetTgcom24 : Usa, Cnn: Trump ha rinunciato a graziare se stesso #DonaldTrump - fordeborah5 : RT @startup_italia: Passaggio di consegna anche sul profilo Twitter POTUS, dedicato al Presidente degli Stati Uniti - IannacciStefano : RT @RaiNews: La tradizione del messaggio lasciato dal presidente uscente al nuovo inquilino della Casa Bianca il giorno dell'inaugurazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il presidente uscente Donald Trump è pronto a graziare un centinaio di persone domani, ultimo giorno prima dell’insediamento di Joe Biden. Lo riporta la Cnn cit ...Wesley Beeler was arrested on charges of carrying a pistol without a license, possession of an unregistered firearm, and possession of unregistered ammunition.